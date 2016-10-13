В Лос-Анджелесе выпущена почтовая марка, посвященная 25-летию независимости Азербайджана

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе выпущена почтовая марка, посвященная 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

На почтовой марке, утвержденной Федеральной почтовой службой США и пригодной для использования на всей территории страны, изображен азербайджанский флаг и на фоне современного вида города Баку написаны слова "Азербайджан: 25-летие независимости (1991-2016)".

Марка была выпущена по инициативе и поддержке Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Генконсульство планирует широкое распространение марки в США.