В Лос-Анджелесе выпущена почтовая марка, посвященная 25-летию независимости Азербайджана

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе выпущена почтовая марка, посвященная 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.
На почтовой марке, утвержденной Федеральной почтовой службой США и пригодной для использования на всей территории страны, изображен азербайджанский флаг и на фоне современного вида города Баку написаны слова "Азербайджан: 25-летие независимости (1991-2016)".
Марка была выпущена по инициативе и поддержке Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.
Генконсульство планирует широкое распространение марки в США.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
Поделиться в Facebook