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    В Лос-Анджелесе выпущена почтовая марка, посвященная 25-летию независимости Азербайджана

    Генконсульство планирует широкое распространение марки в США

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе выпущена почтовая марка, посвященная 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе. 

    На почтовой марке, утвержденной Федеральной почтовой службой США и пригодной для использования на всей территории страны, изображен азербайджанский флаг и на фоне современного вида города Баку написаны слова "Азербайджан: 25-летие независимости (1991-2016)".

    Марка была выпущена по инициативе и поддержке Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

    Генконсульство планирует широкое распространение марки в США.

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