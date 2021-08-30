В Лос-Анджелесе снят фильм о пленных и пропавших без вести азербайджанцах

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило короткометражный фильм на английском языке о пленных, пропавших без вести и взятых в заложники азербайджанцах.

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило короткометражный фильм на английском языке о пленных, пропавших без вести и взятых в заложники азербайджанцах.

Как сообщили Report в Генконсульстве, в фильме повествуется об оккупации Арменией в начале 90-х годов 20% территорий Азербайджана, в результате чего 800 тысяч азербайджанцев были изгнаны из отчих краев.

Подчеркивается, что во время оккупации азербайджанских сел армянские войска совершали этнические чистки мирных жителей, было убито большое число ни в чем неповинных азербайджанцев. В фильме приводятся сведения о жутких пытках азербайджанцев, оказавшихся в армянском плену и взятых в заложники, показаны приводящие в ужас фотографии узников Шушинской тюрьмы. Сообщается, что в тот период пропали без вести около 4 тысяч азербайджанцев, 719 из которых гражданские лица, в том числе 326 пожилых людей, 267 женщин и 71 ребенок. О судьбах этих людей до сих пор ничего неизвестно.

В фильме отмечается, что после освобождения Азербайджаном в 2020 году своих земель, находившихся в оккупации на протяжении 30 лет, в Кельбаджаре было обнаружено массовое захоронение азербайджанцев, убитых армянами в 1993 году.

Фильм, переведенный и на другие официальные языки ООН (арабский, китайский, французский, испанский и русский), получил широкое распространение в социальных сетях.

В фильме приводятся редкие фотографии азербайджанских детей, женщин и пожилых, сделанные в Ханкенди в 1993 году представителями Международного Комитета Красного Креста.

В заключение подчеркивается, что взятие в заложники и убийство гражданских лиц является тяжким военным преступлением, отмечается отказ Армении предоставить какую-либо информацию о судьбе около 4 тысяч пропавших без вести гражданских лиц и военных.