В Лос-Анджелесе прошло праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Генеральное консульство Азербайджана организовало праздничное мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира.

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Генеральное консульство Азербайджана организовало праздничное мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии приняли участие проживающие в Лос-Анджелесе азербайджанцы, представители местной общины, общественности, городской администрации и дипломаты.

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вугар Гурбанов рассказал об истории Дня солидарности, подчеркнув, что Азербайджан продолжает уверенно развиваться, а его международный авторитет растет с каждым днем.

В рамках мероприятия была организована выставка работ проживающих в Калифорнии художников азербайджанского происхождения.