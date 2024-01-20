В Лос-Анджелесе почтили память жертв трагедии 20 Января

Память жертв трагедии 20 января почтили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Память жертв трагедии 20 января почтили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в США, приняли участие дипломаты, деятели науки и культуры, руководители и члены дружественных общин, профессора местных университетов и др.

На открытии минутой молчания почтили память шехидов 20 января.

Выступая на мероприятии, генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Рамиль Гурбанов сказал, что 20 января является одним из кровавых трагедий, запечатленных в истории нашего народа.

Затем был продемонстрирован документальный фильм, посвященный событиям "Кровавого января".