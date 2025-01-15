Лондон находится в тесном контакте с чиновниками Азербайджана и Казахстана в расследовании крушения самолета AZAL

Представители замминистра иностранных дел Великобритании Стивена Доути поддерживают контакты с официальными лицами Азербайджана и Казахстана в расследовании авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний"(AZAL).

Представители замминистра иностранных дел Великобритании Стивена Доути поддерживают контакты с официальными лицами Азербайджана и Казахстана в расследовании авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний"(AZAL).

Как сообщает Report , об этом заявил госминистр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий британского МИД Даути в ответ на вопрос о крушении самолета AZAL, адресованный британскому правительству членом парламента от Консервативной партии Венди Мортон.

"Наши мысли со всеми, кого затронуло это происшествие, включая членов семей и близких погибших", - отметил он.

По словам дипломата, Лондон "поддерживает Бразилию, Азербайджан и Казахстан в обеспечении всестороннего и независимого расследования трагедии".

"Мои представители поддерживают тесный контакт с официальными лицами Азербайджана и Казахстана", - подчеркнул он.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV 29 декабря сообщил, что Азербайджан выдвинул три условия в связи с инцидентом: российская сторона должна принести извинения, признать свою вину, а также привлечь к ответственности всех виновных и выплатить компенсацию Азербайджану, пострадавшим и погибшим пассажирам и членам экипажа лайнера.