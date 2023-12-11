В Лондоне состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

Действующая в Лондоне Британская Европейская Азербайджанская школа провела концертную программу, посвященную 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
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Сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджана. Затем Р.Халилов, рассказав о важности мероприятия, посвященного памяти великого лидера Гейдара Алиева, кратко проинформировал участников мероприятия о деятельности школы.
В ходе выступлений родители учащихся, среди которых не только азербайджанцы, но и представители разных стран мира, выразили удовлетворение тем, что их дети учатся в этой школе. Они высказались, что благодаря данному учебном заведению у них возник большой интерес к азербайджанской культуре.
В рамках программы также были выставлены на продажу книги о нашей стране, все вырученные средства пойдут на поддержку гази, потерявших здоровье в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.
Мероприятие завершилось банкетом.