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В Лондоне почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Лондоне почтили память жертв Ходжалинского геноцида В день 32-й годовщины Ходжалинского геноцида был посещен мемориал, установленный в Лондоне в память о жертвах трагедии.
Внешняя политика
27 февраля 2024 г. 00:25
В Лондоне почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В день 32-й годовщины Ходжалинского геноцида был посещен мемориал, установленный в Лондоне в память о жертвах трагедии.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

Члены азербайджанской общины Лондона, сотрудники посольства и студенты, обучающиеся в Великобритании, перед Memorial Garden почтили минутой молчания память жертв Ходжалинского геноцида, к мемориалу были возложены цветы.

Выступив на мероприятии, посол Элин Сулейманов подчеркнул, что жертвы Ходжалинской трагедии были отомщены благодаря президенту Азербайджана, победоносному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, и наш славный флаг теперь гордо развевается на всех азербайджанских землях, включая город Ходжалы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLondonda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

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