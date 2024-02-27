В Лондоне почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В день 32-й годовщины Ходжалинского геноцида был посещен мемориал, установленный в Лондоне в память о жертвах трагедии.

В день 32-й годовщины Ходжалинского геноцида был посещен мемориал, установленный в Лондоне в память о жертвах трагедии.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

Члены азербайджанской общины Лондона, сотрудники посольства и студенты, обучающиеся в Великобритании, перед Memorial Garden почтили минутой молчания память жертв Ходжалинского геноцида, к мемориалу были возложены цветы.

Выступив на мероприятии, посол Элин Сулейманов подчеркнул, что жертвы Ходжалинской трагедии были отомщены благодаря президенту Азербайджана, победоносному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, и наш славный флаг теперь гордо развевается на всех азербайджанских землях, включая город Ходжалы.