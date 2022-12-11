В Лондоне отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), одного из известных центров искусств Лон

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), одного из известных центров искусств Лондона, прошло торжественное мероприятие, организованное Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в этой стране.

Как сообщает Report, на мероприятии состоялась презентация фильма «Сокровища мира – Азербайджан» (“Treasures of the World – Azerbaijan”), снятого при партнерстве Фонда Гейдара Алиева, компании bp и Бакинского медиа-центра.

В мероприятии приняли участие руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан- Великобритания Солтан Мамедов, а также торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон, член Палаты лордов Дэвид Эванс, послы и дипломаты многих стран в Лондоне, члены азербайджанской общины Великобритании и общественные деятели.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в своем выступлении подчеркнул плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и BP, в этой связи рассказал о предпринимаемых шагах в направлении перехода на «зеленую энергетику». Э.Сулейманов поблагодарил баронессу Николсон и других членов британского парламента за вклад в двусторонние отношения между нашими странами. Кроме того, было отмечено, что Фонд оказывает большую поддержку гуманитарным и культурным проектам, реализуемым Азербайджаном в зарубежных странах.

Посол еще раз подчеркнул поддержку Фонда Гейдара Алиева в создании фильма, отметил, что наследие общенационального лидера Гейдара Алиева направляет нас по правильному пути и в других сферах. «Сегодня Азербайджан силен так, как того желал великий лидер, и день ото дня развивается еще динамичнее. Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев гордился бы тем, что Азербайджан стал образцовым государством в регионе и является опорой всех азербайджанцев мира», - сказал дипломат.