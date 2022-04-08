В Лондоне отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией

В продолжение серии мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией, 7 апреля в посольстве Азербайджана в Лондоне состоялось мероприятие с участием членов Совета по внешней политике Консервати

В продолжение серии мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией, 7 апреля в посольстве Азербайджана в Лондоне состоялось мероприятие с участием членов Совета по внешней политике Консервативной партии.

Как передает Report со ссылкой на посольства Азербайджана в Великобритании, руководство и члены Совета приняли участие в мероприятии под названием "Азербайджан-Великобритания: празднование 30-летия установления дипломатических отношений и тесного сотрудничества".

На мероприятии выступили посол Элин Сулейманов и торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

Приветствуя гостей, Э.Сулейманов подчеркнул важность сотрудничества между посольством и Советом. Он выразил решимость и дальше углублять многоплановое и динамичное сотрудничество, установившееся между двумя странами за последние 30 лет. Дипломат выразил удовлетворение существованием плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в сферах международной безопасности, экономики, торговли, гуманитарной деятельности и образования, особенно сотрудничества в области энергетики.