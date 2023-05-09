В Литве состоялся концерт по случаю 100-летия Гейдара Алиева

В связи со 100-летием со для рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в Литовской филармонии состоялся концерт с участием народного артиста Азербайджана, ректора Бакинской музыкальной академии Фархада Бадалбейли и дирижера Фуада Ибрагимова.

В связи со 100-летием со для рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в Литовской филармонии состоялся концерт с участием народного артиста Азербайджана, ректора Бакинской музыкальной академии Фархада Бадалбейли и дирижера Фуада Ибрагимова.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Литве, в фойе филармонии была организована фотовыставка Анны Ибрагимбековой.

В концертной программе, наряду с произведениями Узеира Гаджибекова, Гара Гараева и Фикрета Амирова, были представлены произведения композитора, джазового исполнителя Вагифа Мустафазаде.