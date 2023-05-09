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В Литве состоялся концерт по случаю 100-летия Гейдара Алиева

В Литве состоялся концерт по случаю 100-летия Гейдара Алиева В связи со 100-летием со для рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в Литовской филармонии состоялся концерт с участием народного артиста Азербайджана, ректора Бакинской музыкальной академии Фархада Бадалбейли и дирижера Фуада Ибрагимова.
Внешняя политика
9 мая 2023 г. 14:41
В Литве состоялся концерт по случаю 100-летия Гейдара Алиева

В связи со 100-летием со для рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в Литовской филармонии состоялся концерт с участием народного артиста Азербайджана, ректора Бакинской музыкальной академии Фархада Бадалбейли и дирижера Фуада Ибрагимова.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Литве, в фойе филармонии была организована фотовыставка Анны Ибрагимбековой.

В концертной программе, наряду с произведениями Узеира Гаджибекова, Гара Гараева и Фикрета Амирова, были представлены произведения композитора, джазового исполнителя Вагифа Мустафазаде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Litvada konsert keçirilib

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