В Литве открылась фотовыставка журналиста, ставшего свидетелем Ходжалинской трагедии

В Доме журналистов Литвы открылась фотовыставка "Справедливость Ходжалы" местного журналиста Ричардаса Лапайтиса, который стал свидетелем Ходжалинской трагедии и доносит до мировой общественности реалии о карабахской войне.

В Доме журналистов Литвы открылась фотовыставка "Справедливость Ходжалы" местного журналиста Ричардаса Лапайтиса, который стал свидетелем Ходжалинской трагедии и доносит до мировой общественности реалии о карабахской войне.

Как передает Report , организатором выставки выступило посольство Азербайджана в Литве.

В мероприятии приняли участие работники посольства, представители местной общественности и журналисты, а также проживающие в Литве азербайджанцы. Посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев подчеркнул, что эту страшную трагедию невозможно забыть.

"В истории каждой страны есть трагедии. Но это такое событие, о котором мир умолчал. Мы благодарим людей, включая Ричардаса Лапайтиса, которые осветили эту трагедию. Вы знаете количество убитых в Ходжалы? Я не скажу точное число, поскольку десятки людей до сих пор не найдены, их судьба неизвестна", - отметил Т.Гараев.

Говоря о фотографиях, сделанных им после Ходжалинской резни в 1992 году, Ричардас Лапайтис сказал, что международное сообщество до сих пор не дало справедливой оценки этому геноциду.