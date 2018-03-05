В Лиге арабских государств обсудят укрепление отношений с Азербайджаном

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В египетском Каире стартовала 149-ая сессия Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне постпредов в штаб-квартире Генерального секретариата, сообщает Report со ссылкой на агентство KUNA.

Основной повесткой встречи, включая выступление генсека, стала подготовка сессии Совета арабской лиги на министерском уровне.

В рамках сессии планируется обсуждение палестинской проблемы, арабо-израильский конфликт, продвижение арабской мирной инициативы, положение в Сирии, Ливии и Йемене, а также в Судане и Сомали, ситуация вокруг беженцев и т.д.

Планируется обсудить развитие арабо-африканских, арабо-европейских отношений, проведение арабо-российского форума, укрепление сотрудничества с Азербайджаном и Центральной Азией, а также с Китаем, Индией и Японией.