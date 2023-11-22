О нас

В Латвии состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В Латвии состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева В столице Латвии Риге при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджанской Республики в Латвии в рамках “Года Гейдара Алиева” состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения основателя независимого Азербайджанского госуда
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 20:02
В Латвии состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В столице Латвии Риге при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджанской Республики в Латвии в рамках “Года Гейдара Алиева” состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения основателя независимого Азербайджанского государства, видного политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Латвии.

Концерт был организован в Латвийской Национальной библиотеке, которая является одним из признанных культурных центров Латвии и считается одним из образцов современной архитектуры Латвии. Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов отметил, что современный и сильный Азербайджан является торжеством наследия общенационального лидера.

Посольством также были переданы в дар Латвийской Национальной библиотеке книги, изданные Фондом Гейдара Алиева и посвященные азербайджанской культуре, искусству и музыке.

В мероприятии приняли участие руководители и официальные лица государственных структур Латвии, руководители дипломатических миссий, аккредитованных в этой стране, члены азербайджанской общины, проживающие в Латвии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLatviyada Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş təntənəli konsert keçirilib

Самое важное

Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
22 ноября 2023 г. 20:07
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
22 ноября 2023 г. 17:41
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
22 ноября 2023 г. 17:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
22 ноября 2023 г. 13:42
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
21 ноября 2023 г. 17:59
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
21 ноября 2023 г. 17:41
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
21 ноября 2023 г. 14:35
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
21 ноября 2023 г. 14:29
Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша Культурной столицей исламского мира
Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира"
21 ноября 2023 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi