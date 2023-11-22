В Латвии состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В столице Латвии Риге при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджанской Республики в Латвии в рамках “Года Гейдара Алиева” состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения основателя независимого Азербайджанского госуда

В столице Латвии Риге при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджанской Республики в Латвии в рамках “Года Гейдара Алиева” состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения основателя независимого Азербайджанского государства, видного политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Латвии.

Концерт был организован в Латвийской Национальной библиотеке, которая является одним из признанных культурных центров Латвии и считается одним из образцов современной архитектуры Латвии. Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов отметил, что современный и сильный Азербайджан является торжеством наследия общенационального лидера.

Посольством также были переданы в дар Латвийской Национальной библиотеке книги, изданные Фондом Гейдара Алиева и посвященные азербайджанской культуре, искусству и музыке.

В мероприятии приняли участие руководители и официальные лица государственных структур Латвии, руководители дипломатических миссий, аккредитованных в этой стране, члены азербайджанской общины, проживающие в Латвии.