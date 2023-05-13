В Латвии пройдет конференция, посвященная юбилею Гейдара Алиева

10:08

Депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Латвией Кямран Байрамов и депутат Асим Моллазаде 14 мая посетят столицу Латвии Ригу.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессе Милли Меджлиса.

В Риге депутаты примут участие в конференции на тему "Расширяя азербайджано-латвийское стратегическое партнерство: прошлое, настоящее и будущее ", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках визита также состоится ряд встреч с новоизбранными членами Сейма Латвии и представителями госструктур.

Визит завершится 19 мая.