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В Лачыне прошла панельная сессия о роли женщин в человеческом развитии

В Лачыне прошла панельная сессия о роли женщин в человеческом развитии В Лачыне прошла панельная сессия о роли женщин в человеческом развитии
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 11:37
В Лачыне прошла панельная сессия о роли женщин в человеческом развитии

В рамках Женского форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Лачыне состоялась панельная сессия на тему "Роль женщин в человеческом развитии для климатической устойчивости".

Как сообщает Report, сессия прошла под модераторством Резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой.

В дискуссии приняли участие заместитель министра семьи и социальных услуг Турции Леман Енигюн, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике парламента Казахстана Жулдыз Сулейменова, председатель Фонда развития образования Министерства науки и образования Азербайджана Эльнур Насибов, руководитель Образовательного института ОЭС Мехмет Акиф Киречджи, специалист по партнерству и мобилизации ресурсов Регионального офиса ООН-Женщины по Европе и Центральной Азии Михаэла Ионеску и главный специалист по проектам представительства Азиатского банка развития в Азербайджане Фарадж Гусейнбеков.

Выступая на панели, Эльнур Насибов подчеркнул, что в Азербайджане насчитывается 1,6 миллиона учащихся, из которых 62% составляют девочки.

"В профессиональном образовании участие девушек составляет 36%. Министерство науки и образования стремится довести этот показатель до 40%", - сказал Насибов.

Он отметил, что основной проблемой в привлечении женщин к образованию является финансовый вопрос: "Семьи чаще направляют свои финансовые возможности на сыновей. Поэтому в Азербайджане был создан Фонд образовательных кредитов. Более 26 тысяч девушек в Азербайджане уже воспользовались образовательными кредитами".

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında iqlimə dayanıqlılıq üçün insan inkişafında qadınların roluna həsr olunan panel sessiya keçirilib

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