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В Лачыне проходит женский форум Организации экономического сотрудничества

В Лачыне проходит женский форум Организации экономического сотрудничества В Лачыне проходит первый женский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 08:54
В Лачыне проходит женский форум Организации экономического сотрудничества

В Лачыне проходит первый женский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает из места проведения мероприятия корреспондент Report, форум проходит в рамках "Недели ОЭС" по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Основная цель форума - содействовать межсекторальному сотрудничеству между странами ОЭС для расширения возможностей женщин во всех сферах человеческого развития, а также усиление роли женщин в формировании устойчивых, инклюзивных и стабильных сообществ по всему региону ОЭС.

На мероприятии будут обсуждаться роль женщин в человеческом развитии для климатической устойчивости, расширение возможностей для девочек и женщин через образование, цифровая инклюзивность: инновации и обмен опытом, а также другие темы.

Форум также будет служить платформой для диалога, сотрудничества и обмена опытом между женщинами-лидерами из различных стран региона ОЭС и соответствующих международных партнерских организаций.

Фото: Мирджавид Эминоглу

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Версия на английском языке ФотоWomen's Forum of Economic Cooperation Organization underway in Azerbaijan's Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Qadınlar Forumu keçirilir

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