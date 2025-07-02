В Лачыне обсудили роль женщин в развитии градостроительства

В городе Лачыне в рамках женского форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) прошла панельная сессия на тему "Роль женщин в развитии градостроительства".

В городе Лачыне в рамках женского форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) прошла панельная сессия на тему "Роль женщин в развитии градостроительства".

Как сообщает Report, модератором дискуссии выступил начальник Управления экономического сотрудничества МИД Азербайджана Эльмар Мамедов.

Участники сессии обсудили лидерство женщин в устойчивом городском планировании, роль в формировании безопасной и климатоустойчивой городской среды, а также необходимость равного доступа мужчин и женщин к городским услугам.

Среди участников - представители структур из Азербайджана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, международных организаций, включая ФАО и ВОЗ.

Заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Гюльшан Рзаева подчеркнула, что к 2040 году 70% населения мира будет проживать в городах, и это требует новых подходов. По ее словам, инклюзивность и экологичность стали ключевыми критериями при разработке генпланов для восьми освобожденных городов Азербайджана.

Представитель ФАО Нессар Хайят отметил значимость развития сельского хозяйства как части устойчивой городской модели.

Представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи подчеркнула необходимость инвестиций в участие женщин в управлении городами, особенно с учетом их уязвимости перед климатическими изменениями. Она выразила надежду на присоединение Азербайджана к инициативе "Здоровые города".

Модератор сессии Эльмар Мамедов отметил, что Азербайджан уже ведет переговоры с ВОЗ о присоединении к данной инициативе.

Мероприятие завершилось обсуждениями и ответами на вопросы.

Фото: Мирджавид Эминоглу