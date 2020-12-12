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В Кыргызстане издана книга, посвященная памяти Гейдара Алиева

В Кыргызстане издана книга, посвященная памяти Гейдара Алиева В Кыргызстане на азербайджанском и русском языках издан сборник статей «Великая личность тюркского мира», посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
12 декабря 2020 г. 19:38
В Кыргызстане издана книга, посвященная памяти Гейдара Алиева

В Кыргызстане на азербайджанском и русском языках издан сборник статей «Великая личность тюркского мира», посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report из Института истории НАНА, книга издана действующим в Кыргызстане Фондом поддержки политики тюркоязычных государств.

Стихотворение вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой об Иссык-Куле переведено на 9 языков и опубликовано в сборнике.

Директор Института истории, академик Ягуб Махмудов написал к книге предисловие «Гейдар Алиев - азербайджанский гений, стоящий выше понятий времени и пространства». Cборник начинается обширной статьей Я.Махмудова «Ататюрк нашей Отчизны». В своем исследовании ученый-историк отмечает, что Гейдар Алиев спас народ и отечество от национально-нравственного раскола и краха. Он остановил выполнение ошибочных решений, принятых его предшественниками. Нам была возвращена исконная и вечная печать «Азербайджан», которой была обозначена наша земля, наш народ и язык. Этим была исключена возможность межэтнических столкновений. Одним из больших достижений великого вождя является то, что он вывел Азербайджан из изоляции от тюркского мира. Были восстановлены традиционные дружеские отношения с братским Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном, ставшими свободными вместе с Азербайджаном. В настоящее время политический курс великого вождя успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, и Азербайджанская Республика является полноправным членом семьи братских тюркских государств.

В сборник «Великая личность тюркского мира» вошли статьи заместителя директора Института истории НАНА по науке Джаби Бахрамова, заведующей отделом истории Карабаха института Гюнтекина Наджафли, председателя Общественного объединения «Современное развитие и семья» Зарифы Гулиевой, члена политсовета партии «Ени Азербайджан» Гафара Алиева и других исследователей. В издание также включены статьи ученых из Турции, Кыргызстана и других стран.

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