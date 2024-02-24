О нас

В кубинской прессе опубликована статья "Ходжалы - преступление против человечности"

В кубинской прессе опубликована статья "Ходжалы - преступление против человечности" На официальной странице одного из влиятельных кубинских органов печати, информационного агентства Prensa Latina опубликована статья посла Азербайджана в Кубе Руслана Рзаева "Ходжалы, преступление против человечности" (Jodyalí, un crimen de lesa humanidad)
Внешняя политика
24 февраля 2024 г. 10:22
В кубинской прессе опубликована статья Ходжалы - преступление против человечности

На официальной странице одного из влиятельных кубинских органов печати, информационного агентства Prensa Latina опубликована статья посла Азербайджана в Кубе Руслана Рзаева "Ходжалы - преступление против человечности" (Jodyalí, un crimen de lesa humanidad).

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Кубе.

В статье отмечается, что массовые убийства, геноцид и этнические чистки, совершенные против мирных азербайджанцев, исторически проживавших на этих землях, являются нарушением фундаментальных прав не только населения Ходжалы, но и всего Карабаха.

В статье также подчеркивается, что Ходжалинский геноцид был признан международными организациями, такими как Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества, а также рядом иностранных государств, в том числе в Латинской Америке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kuba mətbuatında “Xocalı, insanlığa qarşı cinayət” başlıqlı məqalə dərc olunub

Экслюзивные новости

Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi