В кубинской прессе опубликована статья "Ходжалы - преступление против человечности"

На официальной странице одного из влиятельных кубинских органов печати, информационного агентства Prensa Latina опубликована статья посла Азербайджана в Кубе Руслана Рзаева "Ходжалы, преступление против человечности" (Jodyalí, un crimen de lesa humanidad)

На официальной странице одного из влиятельных кубинских органов печати, информационного агентства Prensa Latina опубликована статья посла Азербайджана в Кубе Руслана Рзаева "Ходжалы - преступление против человечности" (Jodyalí, un crimen de lesa humanidad).

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Кубе.

В статье отмечается, что массовые убийства, геноцид и этнические чистки, совершенные против мирных азербайджанцев, исторически проживавших на этих землях, являются нарушением фундаментальных прав не только населения Ходжалы, но и всего Карабаха.

В статье также подчеркивается, что Ходжалинский геноцид был признан международными организациями, такими как Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества, а также рядом иностранных государств, в том числе в Латинской Америке.