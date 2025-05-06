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В Гаване состоялось мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В Гаване состоялось мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева По инициативе Посольства Азербайджана в Кубе в Институте дружбы народов Кубы состоялось научно-академическое мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
6 мая 2025 г. 08:50
В Гаване состоялось мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

По инициативе посольства Азербайджана в Гаване в Институте дружбы народов Кубы состоялось научно-академическое мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report со ссылкой на посольство, в мероприятии приняли участие руководство Института дружбы народов Кубы, представители Министерства иностранных дел и Центрального комитета Кубы, члены научно-академических кругов, а также кубинцы, получившие образование в Азербайджане.

Первый вице-президент Института дружбы народов Ноэми Рабаса выступила с речью, в которой рассказала об истории дипломатических отношений между Азербайджаном и Кубой, дружественных связях между странами, а также успешном сотрудничестве, осуществляемом для дальнейшего укрепления этих отношений. Она подчеркнула, что Азербайджан традиционно поддерживает Кубу в ходе ежегодного голосования в Генеральной Ассамблее ООН по поводу отмены экономического эмбарго, и выразила благодарность за эту позицию от имени правительства и народа Кубы.

Н.Рабаса отметила, что память о Гейдаре Алиеве в Кубе чтут с большим уважением, и напомнила о его добрых впечатлениях о Кубе, а также теплых отношениях с Верховным главнокомандующим страны Фиделем Кастро.

Затем выступил посол Азербайджана в Республике Куба Руслан Рзаев. Он подробно проинформировал участников мероприятия о неоценимых заслугах Общенационального лидера в развитии Азербайджана как в советский период, так и в годы независимости. Посол рассказал о лидерстве Гейдара Алиева в период становления независимого Азербайджана, подчеркнув, что именно благодаря его усилиям страна стала сильным государством, уверенно заявляющим о себе на международной арене, и что его политический курс сегодня успешно продолжает президент Ильхам Алиев.

Профессор Гаванского университета Оскар Хулиан Вийяр Барросо также выступил на мероприятии, рассказав о политическом наследии Гейдара Алиева, его деятельности в период Советского Союза и о значительном вкладе в развитие независимого Азербайджана. Он подробно осветил важные экономические проекты, реализованные Г.Алиевым в сложные для страны времена – в годы Карабахской войны и социальных-экономических трудностей. В частности, он отметил, что именно благодаря мудрой нефтяной стратегии Гейдара Алиева энергетические ресурсы Азербайджана вышли на международные рынки и страна по сей день занимает лидирующую позицию в этой сфере. Также было подчеркнуто наличие тесных дружественных отношений между Гейдаром Алиевым и Фиделем Кастро.

В завершение мероприятия участникам был продемонстрирован документальный фильм о жизни и деятельности Гейдара Алиева, переведенный на испанский язык при поддержке посольства Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоEvent dedicated to 102nd anniversary of Heydar Aliyev's birth held in Havana
Версия на азербайджанском языке ФотоKubada Heydər Əliyevin anadan olmasının 102 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

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