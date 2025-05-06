В Гаване состоялось мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

По инициативе Посольства Азербайджана в Кубе в Институте дружбы народов Кубы состоялось научно-академическое мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

По инициативе посольства Азербайджана в Гаване в Институте дружбы народов Кубы состоялось научно-академическое мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report со ссылкой на посольство, в мероприятии приняли участие руководство Института дружбы народов Кубы, представители Министерства иностранных дел и Центрального комитета Кубы, члены научно-академических кругов, а также кубинцы, получившие образование в Азербайджане.

Первый вице-президент Института дружбы народов Ноэми Рабаса выступила с речью, в которой рассказала об истории дипломатических отношений между Азербайджаном и Кубой, дружественных связях между странами, а также успешном сотрудничестве, осуществляемом для дальнейшего укрепления этих отношений. Она подчеркнула, что Азербайджан традиционно поддерживает Кубу в ходе ежегодного голосования в Генеральной Ассамблее ООН по поводу отмены экономического эмбарго, и выразила благодарность за эту позицию от имени правительства и народа Кубы.

Н.Рабаса отметила, что память о Гейдаре Алиеве в Кубе чтут с большим уважением, и напомнила о его добрых впечатлениях о Кубе, а также теплых отношениях с Верховным главнокомандующим страны Фиделем Кастро.

Затем выступил посол Азербайджана в Республике Куба Руслан Рзаев. Он подробно проинформировал участников мероприятия о неоценимых заслугах Общенационального лидера в развитии Азербайджана как в советский период, так и в годы независимости. Посол рассказал о лидерстве Гейдара Алиева в период становления независимого Азербайджана, подчеркнув, что именно благодаря его усилиям страна стала сильным государством, уверенно заявляющим о себе на международной арене, и что его политический курс сегодня успешно продолжает президент Ильхам Алиев.

Профессор Гаванского университета Оскар Хулиан Вийяр Барросо также выступил на мероприятии, рассказав о политическом наследии Гейдара Алиева, его деятельности в период Советского Союза и о значительном вкладе в развитие независимого Азербайджана. Он подробно осветил важные экономические проекты, реализованные Г.Алиевым в сложные для страны времена – в годы Карабахской войны и социальных-экономических трудностей. В частности, он отметил, что именно благодаря мудрой нефтяной стратегии Гейдара Алиева энергетические ресурсы Азербайджана вышли на международные рынки и страна по сей день занимает лидирующую позицию в этой сфере. Также было подчеркнуто наличие тесных дружественных отношений между Гейдаром Алиевым и Фиделем Кастро.

В завершение мероприятия участникам был продемонстрирован документальный фильм о жизни и деятельности Гейдара Алиева, переведенный на испанский язык при поддержке посольства Азербайджана.