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Кремль: Любая миссия может существовать в Карабахе только с согласия азербайджанской стороны

Кремль: Любая миссия может существовать в Карабахе только с согласия азербайджанской стороны Кремль пока не усматривает какой-либо конкретики в идее США создать международную наблюдательную миссию по Карабаху.
Внешняя политика
26 сентября 2023 г. 15:47
Кремль: Любая миссия может существовать в Карабахе только с согласия азербайджанской стороны

Кремль пока не усматривает какой-либо конкретики в идее США создать международную наблюдательную миссию по Карабаху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. И потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны", - сказал он.

Песков добавил, что Москва со своей стороны продолжает контакты и с Ереваном, и с Баку.

Песков заявил, что РФ де-факто вовлечена в процесс нормализации в отличие от США.

"Вряд ли можно сравнивать уровень взаимодействия и нашей вовлеченности в это взаимодействие с вовлеченностью американцев", - отметил представитель Кремля.

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Версия на английском языке Kremlin: Any mission needs Azerbaijan's consent to exist in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Kreml: “Qarabağda istənilən missiya yalnız Azərbaycanın razılığı ilə mövcud ola bilər”

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