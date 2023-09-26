Кремль: Любая миссия может существовать в Карабахе только с согласия азербайджанской стороны

Кремль пока не усматривает какой-либо конкретики в идее США создать международную наблюдательную миссию по Карабаху.

Кремль пока не усматривает какой-либо конкретики в идее США создать международную наблюдательную миссию по Карабаху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. И потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны", - сказал он.

Песков добавил, что Москва со своей стороны продолжает контакты и с Ереваном, и с Баку.

Песков заявил, что РФ де-факто вовлечена в процесс нормализации в отличие от США.

"Вряд ли можно сравнивать уровень взаимодействия и нашей вовлеченности в это взаимодействие с вовлеченностью американцев", - отметил представитель Кремля.