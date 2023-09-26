Кремль: Любая миссия может существовать в Карабахе только с согласия азербайджанской стороны

Кремль пока не усматривает какой-либо конкретики в идее США создать международную наблюдательную миссию по Карабаху.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. И потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны", - сказал он.
Песков добавил, что Москва со своей стороны продолжает контакты и с Ереваном, и с Баку.
Песков заявил, что РФ де-факто вовлечена в процесс нормализации в отличие от США.
"Вряд ли можно сравнивать уровень взаимодействия и нашей вовлеченности в это взаимодействие с вовлеченностью американцев", - отметил представитель Кремля.