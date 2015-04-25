​В Корейском институте предотвратили армянскую провокацию

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Предотвращена армянская провокация в Корейском национальном институте по международному образованию и развитию.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Корее, сотрудник Аппарата президента Армении 24 апреля пытался организовать демонстрацию провокационного фильма против Турции и Азербайджана. По информации, об этом узнали азербайджанские студенты, получающие образование в данном институте, о чем проинформировали посольство.

После этого посольство Азербайджана довело до руководства института свою обеспокоенность. Руководство института запретило демонстрацию фильма, направленного против Турции и Азербайджана, в стенах учебного заведения.

Отметим, что об инциденте проинформировано посольство Турции в Корее, которое также довело свою обеспокоенность в связи с мероприятием до официальных структур Кореи.