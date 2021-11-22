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В Корее пройдет презентация работ, предстоящих на освобожденных землях Азербайджана

В Корее пройдет презентация работ, предстоящих на освобожденных землях Азербайджана В ближайшее время в Республике Корея состоится презентация работ, которые предстоит провести на освобожденных территориях Азербайджана.
Внешняя политика
22 ноября 2021 г. 13:51
В Корее пройдет презентация работ, предстоящих на освобожденных землях Азербайджана
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В ближайшее время в Республике Корея пройдет презентация работ, которые предстоит осуществить на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 ноября во время приема председателя в статусе министра Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Чжон Су Пака.

По словам главы государства, целью является привлечение корейских компаний к работе на освобожденных землях.

Президент Азербайджана отметил, что в период оккупации Армения систематически разрушала наши города и села, а после победы на этих территориях началось широкомасштабное строительство, добавив, что к участию приглашены компании из дружественных Азербайджану стран.

Глава государства подчеркнул, что проведение этой презентации в Корее служит еще одним подтверждением дружественных отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке Presentation on work to be done in Azerbaijan's liberated territories to be held in Kora 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarında görüləcək işlərlə bağlı Koreyada təqdimat keçiriləcək

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