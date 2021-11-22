В Корее пройдет презентация работ, предстоящих на освобожденных землях Азербайджана

В ближайшее время в Республике Корея состоится презентация работ, которые предстоит провести на освобожденных территориях Азербайджана.

В ближайшее время в Республике Корея пройдет презентация работ, которые предстоит осуществить на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 ноября во время приема председателя в статусе министра Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Чжон Су Пака.

По словам главы государства, целью является привлечение корейских компаний к работе на освобожденных землях.

Президент Азербайджана отметил, что в период оккупации Армения систематически разрушала наши города и села, а после победы на этих территориях началось широкомасштабное строительство, добавив, что к участию приглашены компании из дружественных Азербайджану стран.

Глава государства подчеркнул, что проведение этой презентации в Корее служит еще одним подтверждением дружественных отношений между двумя странами.