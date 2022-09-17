В Конгрессе США продемонстрированы кадры, отражающие армянский вандализм.
Как передает
"Фото и видеоматериалы в Конгрессе США говорили сами за себя", - отметил посол.
Он подчеркнул, что на кадрах были отражены разрушения, учиненные Арменией в азербайджанских городах, а также минирование этих территорий, что направлено против мирных жителей.
Х.Ибрагим констатировал, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не пожелала посещать эти руины и воочию стать очевидицей преступлений, совершенных армянской стороной.
"И вы призываете к стабильному и безопасному Кавказу?! Люди верят делам, а не словам!", - добавил посол.