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В Конгрессе США продемонстрированы кадры, отражающие армянский вандализм

В Конгрессе США продемонстрированы кадры, отражающие армянский вандализм В Конгрессе США продемонстрированы кадры, отражающие армянский вандализм.
Внешняя политика
17 сентября 2022 г. 20:03
В Конгрессе США продемонстрированы кадры, отражающие армянский вандализм

В Конгрессе США продемонстрированы кадры, отражающие армянский вандализм.

Как передает Report, об этом написал посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим на своей странице в Twitter.

"Фото и видеоматериалы в Конгрессе США говорили сами за себя", - отметил посол.

Он подчеркнул, что на кадрах были отражены разрушения, учиненные Арменией в азербайджанских городах, а также минирование этих территорий, что направлено против мирных жителей.

Х.Ибрагим констатировал, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не пожелала посещать эти руины и воочию стать очевидицей преступлений, совершенных армянской стороной.

"И вы призываете к стабильному и безопасному Кавказу?! Люди верят делам, а не словам!", - добавил посол.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ Konqresində Ermənistanın vandalizminə dair faktlar nümayiş etdirilib

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