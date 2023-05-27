В Конгрессе Перу состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана

При поддержке Межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан в Конгрессе Перу состоялось мероприятие, посвященное столетию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 105-летию создания Азербайджанской Демократической Республики.

При поддержке Межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан в Конгрессе Перу состоялось мероприятие, посвященное столетию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 105-летию создания Азербайджанской Демократической Республики.

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике.

В мероприятии приняли участие члены Конгресса Перу, главы аккредитованных в этой стране дипломатических миссий.

На встрече выступили посол Мамед Талыбов, а также главы диппредставительств Турции, Израиля и Украины. Они отметили, что дальновидная политика великого лидера Гейдара Алиева обусловила растущий международный авторитет современного Азербайджана.

Зарубежные дипломаты подчеркнули неоценимые заслуги Гейдара Алиева в углублении двусторонних связей Азербайджана с их странами.

Выступивший на мероприятии председатель Межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан Хосе Энрике Хери передал азербайджанскому народу и своим азербайджанским коллегам поздравления по случаю обеих знаменательных дат, и выразил уверенность в том, что организация подобных мероприятий внесет вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.