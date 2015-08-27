В Конгрессе Мексики принята резолюция, призывающая к необходимым шагам для расширения отношений с Азербайджаном

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Во втором комитете по внешним связям, обороне и общественному образованию Постоянной комиссии Конгресса Мексики принята резолюция под названием "Совместное предложение по согласованной позиции, призывающей Федеральную исполнительную власть к принятию необходимых шагов для расширения отношений между Азербайджанской Республикой и Мексикой".

Об этом Report сообщили из пресс-службы МИД Азербайджана.

Документ представлен в Постоянную комиссию председателем Комиссии по внешним связям мексиканского сената, сенатором Габриэлой Куэвас Баррон, сенатором Пилар Ортега Мартинес и сенатором Хуаном Карлосом Ромеро.

В резолюции представлена информация об Азербайджане. В документе отмечается о создании дипломатических связей между двумя странами в 1992 году, роли Мексики в качестве моста между Азербайджаном и Латинской Америкой, экономическом развитии нашей страны после обретения независимости, положительно сказавшемся на социальном благосостоянии, развитии коммуникаций, инноваций, науки и технологий. Здесь также отмечается о роли Азербайджана в энергобезопасности Европы и становлении нашей страны одним из стратегических государств Кавказа.

В документе говорится об обладании обеими странами богатого культурного наследия, отмечается об азербайджанском ковроткачестве, музыке, литературе, искусстве, национальной кухне, кино и пр., составляющих основные элементы культуры страны.

В резолюции также звучит призыв к Федеральному правительству Мексики, в котором отмечается необходимость расширения связей между Азербайджаном и Мексикой в сферах экономических, энергетических, культурных и сельскохозяйственных исследований, и важность укрепления сотрудничества в области технологического развития.

Резолюция размещена на официальной интернет странице мексиканского сената.