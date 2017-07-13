Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Марокко пройдет в Баку в конце октября

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В конце октября в Баку состоится очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Марокко.

Как сообщили Report в посольстве Марокко в Азербайджане, в связи с этим Баку посетит министр иностранных дел этой страны, сопредседатель межправкомиссии с марокканской стороны Насер Бурита.

В посольстве отметили, что в настоящий момент прорабатывается точная дата и программа мероприятия.

Отметим, что с азербайджанской стороны межправкомиссию возглавляет глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.