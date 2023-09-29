О нас

В колумбийском Конгрессе состоялась презентация, посвященная Азербайджану

В колумбийском Конгрессе состоялась презентация, посвященная Азербайджану Посол Азербайджана в Колумбии Мамед Талыбов выступил на колумбийском конгрессе с широкой презентацией об истории нашей страны, созданных ею новых реалиях, важности восстановления территориальной целостности, а также перспективах развития азербайджано-колу
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 00:15
В колумбийском Конгрессе состоялась презентация, посвященная Азербайджану

Посол Азербайджана в Колумбии Мамед Талыбов выступил в колумбийском Конгрессе с широкой презентацией об истории нашей страны, созданных ею новых реалиях, важности восстановления территориальной целостности, а также перспективах развития азербайджано-колумбийских отношений.

Как сообщили Report в посольстве, на встрече, проведенной с участием членов обеих палат - Сената и Палаты представителей, была представлена подробная информация об истории государственности Азербайджана, о мерах по строительству демократического государства, осуществленных за короткий период существования Азербайджанской Демократической Республики, первой парламентской республики, правового и светского государства на мусульманском Востоке.

Было отмечено, что после обретения Азербайджаном независимости в 1991 году столкнулся с различными социально-экономическими, политическими проблемами, а также с тяжелыми последствиями армянской оккупации. Все эти тяготы были преодолены под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Сегодня Азербайджан является ведущей страной на Южном Кавказе, играет роль моста между Европой и Азией, полностью изменил энергетическую карту региона и превратился в важный транспортный и энергетический центр.

На встрече была затронута оккупационная политика Армении и ее последствия, этнические чистки и акты вандализма, проведенные на азербайджанских территориях, подчеркнуто, что в 2020 году по итогам 44-дневной Отечественной войны был положен конец этой оккупации, была восстановлена историческая справедливость.

В ходе выступления азербайджанского дипломата было выражено удовлетворение уровнем отношений, построенных с Колумбией на основе взаимного уважения и дружбы, еще раз была выражена благодарность колумбийскому правительству.

Встреча транслировалась в прямом эфире на канале Конгресса в YouTube.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKolumbiya Konqresində Azərbaycanla bağlı təqdimat çıxışı olub

Другие новости из категории

Посол Турции выразил соболезнования родственникам Ганиры Пашаевой
Посол Турции выразил соболезнования родственникам Ганиры Пашаевой
28 сентября 2023 г. 23:05
Президент генассамблеи ООН призвал Армению выполнить свои обязательства
ФотоПрезидент генассамблеи ООН призвал Армению выполнить свои обязательства
28 сентября 2023 г. 22:24
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с госминистром Великобритании по европейскому региону
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с госминистром Великобритании по европейскому региону
28 сентября 2023 г. 21:10
В ЮНЕСКО отметили 200-летие Гаджи Зейналабдина Тагиева 
ФотоВ ЮНЕСКО отметили 200-летие Гаджи Зейналабдина Тагиева 
28 сентября 2023 г. 18:49
Нуман Куртулмуш: Мирное соглашение между Баку и Ереваном выгодно всем странам региона
Нуман Куртулмуш: Мирное соглашение между Баку и Ереваном выгодно всем странам региона
28 сентября 2023 г. 16:54
Сельчук Байрактар: Проведенные Азербайджаном антитеррористические мероприятия полностью оправданы
Сельчук Байрактар: Проведенные Азербайджаном антитеррористические мероприятия полностью оправданы
28 сентября 2023 г. 15:30
МИД призвал армян Карабаха быть частью многонационального Азербайджана
МИД призвал армян Карабаха быть частью многонационального Азербайджана
28 сентября 2023 г. 14:36
МИД: Противоречивые заявления Пашиняна ставят под угрозу достижение мира между Баку и Ереваном
МИД: Противоречивые заявления Пашиняна ставят под угрозу достижение мира между Баку и Ереваном
28 сентября 2023 г. 14:12
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования узбекскому коллеге
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования узбекскому коллеге
28 сентября 2023 г. 14:01
МИД: Установленный Арменией на территории Азербайджана сепаратистский режим рушится на глазах Пашиняна
МИД: Установленный Арменией на территории Азербайджана сепаратистский режим рушится на глазах Пашиняна
28 сентября 2023 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi