В колумбийском Конгрессе состоялась презентация, посвященная Азербайджану

Посол Азербайджана в Колумбии Мамед Талыбов выступил на колумбийском конгрессе с широкой презентацией об истории нашей страны, созданных ею новых реалиях, важности восстановления территориальной целостности, а также перспективах развития азербайджано-колу

Посол Азербайджана в Колумбии Мамед Талыбов выступил в колумбийском Конгрессе с широкой презентацией об истории нашей страны, созданных ею новых реалиях, важности восстановления территориальной целостности, а также перспективах развития азербайджано-колумбийских отношений.

Как сообщили Report в посольстве, на встрече, проведенной с участием членов обеих палат - Сената и Палаты представителей, была представлена подробная информация об истории государственности Азербайджана, о мерах по строительству демократического государства, осуществленных за короткий период существования Азербайджанской Демократической Республики, первой парламентской республики, правового и светского государства на мусульманском Востоке.

Было отмечено, что после обретения Азербайджаном независимости в 1991 году столкнулся с различными социально-экономическими, политическими проблемами, а также с тяжелыми последствиями армянской оккупации. Все эти тяготы были преодолены под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Сегодня Азербайджан является ведущей страной на Южном Кавказе, играет роль моста между Европой и Азией, полностью изменил энергетическую карту региона и превратился в важный транспортный и энергетический центр.

На встрече была затронута оккупационная политика Армении и ее последствия, этнические чистки и акты вандализма, проведенные на азербайджанских территориях, подчеркнуто, что в 2020 году по итогам 44-дневной Отечественной войны был положен конец этой оккупации, была восстановлена историческая справедливость.

В ходе выступления азербайджанского дипломата было выражено удовлетворение уровнем отношений, построенных с Колумбией на основе взаимного уважения и дружбы, еще раз была выражена благодарность колумбийскому правительству.

Встреча транслировалась в прямом эфире на канале Конгресса в YouTube.