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В Колорадо создана первая диаспорская организация азербайджанской общины

В Колорадо создана первая диаспорская организация азербайджанской общины В американском штате Колорадо создана первая диаспорская организация местной азербайджанской общины.
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 12:16
В Колорадо создана первая диаспорская организация азербайджанской общины

В американском штате Колорадо создана первая диаспорская организация местной азербайджанской общины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Новая организация, получившая название "Азербайджанская диаспора Колорадо", ставит своей целью усилить участие местной азербайджанской общины в американской общественной жизни и популяризировать азербайджанский язык и культуру.

Также организация намерена наладить тесные связи с другими этническими группами, проживающими в США, местными сообществами и молодым поколением.

Основатель и руководитель новой организации Нигяр Шихсафиева подчеркнула, что будут предприняты важные шаги по расширению диаспорской деятельности Азербайджана и продвижению страны в США.

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Версия на английском языке First Azerbaijani diaspora organization established in Colorado, US
Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin Kolorado ştatında Azərbaycan icmasının ilk diaspor təşkilatı yaradılıb

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