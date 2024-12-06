В Колорадо создана первая диаспорская организация азербайджанской общины

В американском штате Колорадо создана первая диаспорская организация местной азербайджанской общины.

В американском штате Колорадо создана первая диаспорская организация местной азербайджанской общины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Новая организация, получившая название "Азербайджанская диаспора Колорадо", ставит своей целью усилить участие местной азербайджанской общины в американской общественной жизни и популяризировать азербайджанский язык и культуру.

Также организация намерена наладить тесные связи с другими этническими группами, проживающими в США, местными сообществами и молодым поколением.

Основатель и руководитель новой организации Нигяр Шихсафиева подчеркнула, что будут предприняты важные шаги по расширению диаспорской деятельности Азербайджана и продвижению страны в США.