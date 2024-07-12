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В Коллегии адвокатов обсужден вопрос взаимной правовой помощи с Ираном

В Коллегии адвокатов обсужден вопрос взаимной правовой помощи с Ираном В Коллегии адвокатов состоялась встреча с делегацией, возглавляемой временным поверенным в делах Ирана в Азербайджане, исполняющим обязанности посла Ирана в Баку Сеидом Джафаром Агаи.
Внешняя политика
12 июля 2024 г. 16:31
В Коллегии адвокатов обсужден вопрос взаимной правовой помощи с Ираном

В Коллегии адвокатов состоялась встреча с делегацией, возглавляемой временным поверенным в делах Ирана в Азербайджане, исполняющим обязанности посла Ирана в Баку Сеидом Джафаром Агаи.

Как сообщили Report в Коллегии адвокатов Азербайджана, на встрече было обсуждено дальнейшее сотрудничество и вопросы организации взаимной и качественной юридической помощи между двумя странами.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров рассказал о давних дружественных отношениях между народами Азербайджана и Ирана и подробно проинформировал о работе коллегии.

Сеид Джафар Агаи выразил удовлетворенность встречей и отметил важность дальнейшего расширения связей между коллегиями адвокатов обеих стран.

В завершение сотрудникам посольства Ирана была вручена изданная при поддержке Коллегии адвокатов книга "Низами Гянджеви: назидания, высказывания, мудрость и афоризмы" и официальная эмблема учреждения.

Сельджан Заургызы

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Версия на азербайджанском языке ФотоVəkillər Kollegiyasında İranla qarşılıqlı hüquqi yardım məsələsi müzakirə edilib

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