В Коджаэли заложен лес азербайджано-турецкого братства

В турецкой провинции Коджаэли заложен лес азербайджано-турецкого братства. 2 апреля здесь состоялась церемония посадки первых деревьев.

В турецкой провинции Коджаэли заложен лес азербайджано-турецкого братства. 2 апреля здесь состоялась церемония посадки первых деревьев.

Как сообщает турецкое бюро Report, с подобной инициативой выступил муниципалитет Коджаэли.

Лес заложен на территории муниципалитета Башискеле Коджаэли. Целью является в очередной раз продемонстрировать миру азербайджано-турецкое братство.

В мероприятии приняли участие консул Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле Заур Аллахвердизаде, председатель правящей Партии справедливости и развития Турции по Коджаэли Айдын Унлю, председатель муниципалитета Коджаэли Таир Бёюкакын, представители Партии националистического движения, муниципалитетов, азербайджано-турецких объединений и другие.

Было отмечено, что эта зеленая зона в Коджаэли является очередным примером братского единства в Турции.

В лесу общей площадью 60 тысяч квадратных метров планируется посадить более 4 500 деревьев различных пород.

Натиг Чирагзаде