В Клайпеде состоялось мероприятие, посвященное событиям 20 Января

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Литве в связи с 26-й годовщиной трагедии 20 января члены клайпедской азербайджанской общины "Азерис" собрались в Центре Национальных культур, чтобы почтить память соотечественников, погибших и пострадавших в этих событиях.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Литве, мероприятие началось с минуты молчания. Председатель Азербайджанской общины ''Азерис'' Алиага Мамедов рассказал собравшимся о хронологии тех событий.

Затем гостям и собравшимся был показан документальный фильм о трагедии, произошедшей 20 января 1990 года.

В завершении имам вместе с собравшимися прочитал молитву в память о погибших.