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    В Клайпеде состоялось мероприятие, посвященное событиям 20 Января

    Гостям и собравшимся был показан документальный фильм о трагедии, произошедшей 20 января 1990 года

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Литве в связи с 26-й годовщиной трагедии 20 января члены клайпедской азербайджанской общины "Азерис" собрались в Центре Национальных культур, чтобы почтить память соотечественников, погибших и пострадавших в этих событиях.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Литве, мероприятие началось с минуты молчания. Председатель Азербайджанской общины ''Азерис'' Алиага Мамедов рассказал собравшимся о хронологии тех событий.

    Затем гостям и собравшимся был показан документальный фильм о трагедии, произошедшей  20 января 1990 года. 

    В завершении имам вместе с собравшимися прочитал молитву в память о погибших.

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