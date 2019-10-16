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В Кишиневе проходит 31-е заседание РК ГУАМ

​В Кишиневе проходит 31-е заседание РК ГУАМ

В столице Молдовы Кишиневе проходит 31-е заседание Руководящего комитета Проекта по содействию торговле и транспортировке (РК ПСТТ) ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие).

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс- служба организации. 

РК ПСТТ был создан согласно Меморандуму о взаимопонимании между государствами-участниками ГУУАМ в 2003 году. 

Руководящий комитет проводит регулярные заседания не реже чем раз в три месяца. Для практического осуществления внедрения ПСТТ при Информационном офисе ГУАМ создан Секретариат Руководящего комитета. Положение о РК и Секретариате РК утверждается Комитетом национальных координаторов государств-участников ГУАМ. 

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