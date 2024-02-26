В Кишиневе почтили память жертв Ходжалинского геноцида

26 февраля в Кишиневе состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

26 февраля в Кишиневе состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, мероприятие организовано посольством Азербайджанской Республики и Конгрессом Азербайджанцев Молдовы. В нем приняли участие официальные лица Республики Молдова, общественные и политические деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова, члены азербайджанской диаспоры и представители СМИ.

В начале мероприятия память погибших почтили минутой молчания, затем участникам было показано интервью выжившего очевидца Ходжалинского геноцида, повествующее о жестоких и беспощадных событиях, произошедших в 1992 году в азербайджанском городе Ходжалы.

Посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова Ульви Бахшалиев назвал жестокую расправу над мирным населением во время вооруженной агрессии Армении в отношении Азербайджана актом геноцида. Посол также подчеркнул особую роль вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в донесении правды об этих кровавых событиях до мирового сообщества посредством инициированной ей в 2008 году международной кампании "Справедливость для Ходжалы". В ходе своего выступления дипломат отметил важность международного признания геноцида подчеркнув, что соответствующие документы Парламентского Союза Организации Исламского Сотрудничества, парламентов Мексики, Пакистана, Индонезии, Колумбии, Панамы, Парагвая, Гондураса, Афганистана, Гватемалы и Джибути подтвердили Ходжалинскую резню как акт геноцида. Посол Азербайджана указал, что впервые память жертв была почтена в самом Ходжалы, который был освобожден от оккупации под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Депутат парламента Молдовы, председатель парламентской группы дружбы Молдова-Азербайджан Виталие Жакот отметил, что трагические события в Ходжалы стали тяжелым испытанием для азербайджанского народа. Он отметил, что жестокой агрессии подверглись невинные люди, женщины, дети и старики. Депутат также подчеркнул, что в тяжелое для Азербайджанской Республики время Республика Молдова разделила горе азербайджанского народа и оказывала моральную поддержку и гуманитарную помощь, а также выступила за поддержку международного осуждения трагедии и призывает к правильному расследованию случившегося.

Заместитель директора Агентства межэтнических отношений Николай Рэдица заявил, что Республика Молдова осуждает акты агрессии против мирных граждан.

Председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов заявил, что трагедия в Ходжалы - это кровавая страница в истории Азербайджана. Он отметил ключевую роль президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента Мехрибан Алиевой, по инициативе которых в мире, в том числе и в Молдове, ежегодно проводится кампания "Справедливость для Ходжалы". Председатель Конгресса также сообщил о масштабных строительных и восстановительных работах, которые ведутся в освобожденных от армянской оккупации регионах, в том числе в Ходжалы.

Представитель Конгресса азербайджанцев Молдовы Маариф Рагимов рассказал о жестокости событий в Ходжалы, отметив, что невинные люди были убиты только за то, что они азербайджанцы.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка, посвященная трагедии в городе Ходжалы.