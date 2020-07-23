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Главу Агентства публичной собственности Молдовы пригласили посетить Азербайджан

Главу Агентства публичной собственности Молдовы пригласили посетить Азербайджан Генеральный директор Агентства публичной собственности Молдовы Геннадий Цепордей встретился с послом Азербайджанской Республики Гудси Османовым
Внешняя политика
23 июля 2020 г. 17:58
Главу Агентства публичной собственности Молдовы пригласили посетить Азербайджан

Генеральный директор Агентства публичной собственности Молдовы Геннадий Цепордей встретился с послом Азербайджанской Республики Гудси  Османовым.

Как сообщает Report, в ходе обсуждения были затронуты некоторые аспекты двусторонних отношений, в том числе развитие предприятий в нашей стране, а также социальные программы, которые осуществляются в Республике Молдова правительством Баку.

Также была обсуждена важность организации молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Е.П. Посол Азербайджанской Республики Гудси Османов предложил организовать и провести бизнес-форум с участием бизнесменов нашей страны и Азербайджана. В этом же контексте обсуждались товары, выставленные Aгенством Публичной Собственности для продажи, и интерес азербайджанских инвесторов к Республике Молдова.

Была подтверждена заинтересованность и поддержка властей Азербайджана в продолжении реализации социально-экономических и инфраструктурных проектов, ранее взятые обязательства.

По этому случаю Геннадий Цепордей, генеральный директор Агентства публичной собственности, получил официальное приглашение от своего коллеги из Баку посетить Азербайджан для установления новых отношений сотрудничества.

В ходе встречи были поставлены новые цели в молдавско-азербайджанских отношениях, подчеркивая необходимость углубления и расширения отношений сотрудничества.

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