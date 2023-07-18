В Киеве прошел круглый стол "Украина - Азербайджан: стратегическое партнерство"

В Украинском кризисном медиа-центре состоялся круглый стол на тему: "Украина - Азербайджан: стратегическое партнёрство в условиях вызовов глобальному мировому порядку. Диалог третий".

В Украинском кризисном медиа-центре состоялся круглый стол "Украина - Азербайджан: стратегическое партнерство в условиях вызовов глобальному мировому порядку. Диалог третий".

Как передает Report, гости в Киеве и Баку, которые подключились посредством видеосвязи, обсуждали возможности оптимизации и интенсификации сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в разных сферах.

"Азербайджан является очень надежным транзитным партнером и не в первый раз помогает нам искать решения в сложных ситуациях", - отметила руководитель Управления международных автомобильных перевозок Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Катерина Онищенко.

В свою очередь, народный депутат Украины, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк затронул тему возможного сотрудничества в сфере восстановления энергосистемы Украины.

"Хочу пригласить азербайджанских партнеров участвовать в этих процессах, ведь они могут составлять достойную конкуренцию на рынке. А рынок восстановления только энергетики оценивается в миллиарды долларов", - сказал он.

Эксперт по вопросам энергетики, рынка нефти и газа Кянан Джафаров отметил сотрудничество Украины и Азербайджана в нефтегазовом секторе, а также рассказал о возрастающей роли Азербайджана в обеспечении энергобезопасности стран Европы.

"В 2022 году остро стоял вопрос о диверсификации поставок газа в Европу. И Азербайджан входит в первую пятерку стран, которые активизировались для обеспечения и поддержки энергетической безопасности Европы. К 2027 году поставлена цель увеличить поставки природного газа на европейский рынок до 17-20 миллиардов кубометров", - добавил эксперт.

В заключение модератор мероприятия Марына Гончарук пригласила к сотрудничеству в рамках диалоговой площадки новых экспертов, аналитиков и выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между украинскими и азербайджанскими коллегами.