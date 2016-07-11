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    В Киеве состоялось неформальное заседание глав МИД стран Восточного партнерства

    Азербайджан на заседании представил заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Киеве состоялось VII неформальное заседание министров иностранных дел стран Восточного партнерства. 

    Как сообщает Report, в ходе встречи участники обсудили ход реализации программы Восточное партнерство и перспективы ее развития.

    Азербайджан на заседании представил заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

    Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, - стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

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