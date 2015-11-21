В Киеве состоялось 36-е заседание Совета национальных координаторов ГУАМ

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 36-е заседание Совета национальных координаторов (СНК) ГУАМ. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в нем приняли участие представители всех-стран членов организации. Азербайджан на заседании представил начальник Управления региональной безопасности министерства иностранных дел Азербайджана Тофик Мусаев.

СНК заслушал Председательство Украины об итогах проведения консультаций с партнерами ГУАМ для выдвижения проекта резолюции "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития" в ходе текущей сессии ГА ООН и рекомендовал продолжить работу в этом направлении.

СНК приветствовал участие делегации ПА ГУАМ в наблюдении за ходом Парламентских выборов в Азербайджане 1 ноября. СНК поддержал намерение проведения очередного пленарного заседания ПА ГУАМ 11-12 декабря 2015 года, а также рекомендовал в ее преддверии провести заседания соответствующих профильных комитетов ПА ГУАМ.

СНК обсудил комплекс вопросов отраслевого сотрудничества ГУАМ, в частности, в сфере экономики и торговли, транспорта, борьбы с торговлей людьми.