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    ​В Киеве состоялась встреча постпредов государств-членов ГУАМ

    В ходе встречи была предоставлена информация относительно проекта программы председательствования Азербайджана в ГУАМ в 2016 году

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В секретариате ГУАМ в Киеве состоялась встреча постоянных представителей государств-членов организации, передает Report со ссылкой на сайт организации.

    В ходе встречи стороны обменялись информацией о текущей деятельности ГУАМ и ее дальнейших перспективах развития.

    Также была предоставлена информация относительно проекта программы председательствования Азербайджана в ГУАМ в 2016 году.

    Генсек ГУАМ информировал присутствующих об итогах своего рабочего визита в Баку, а также представил краткий отчет о деятельности организации за текущий и предыдущий месяц.

    Помимо этого, участники встречи обменялись мнениями относительно методов интенсификации работы в организации и повышения ее эффективности.

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