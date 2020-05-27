​В Киеве состоялась онлайн конференция, посвящённая АДР

27 мая, накануне очередной годовщины со дня создания АДР, в Киеве состоялась очередная лекция онлайн проекта "Кавказоведческие чтения", посвященные Азербайджанской Демократической Республике.

Как сообщает Report, организаторами мероприятия выступили доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран исторического факультета КНУ им. Т.Шевченко, кандидат исторических наук Олег Купчик и член Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук.

Со вступительном словом выступил Олег Машевский—доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран исторического факультета КНУ им. Т.Шевченка. Он отметил важность украино-азербайджанского сотрудничества в вопросах изучения важных страниц истории и событий, которые связывают народы двух стран.

Также Олег Купчик, который детально изучал период украинско-азербайджанских отношений в начале прошлого века, отметил важные факты про дипломатические связи между Азербайджанской Демократической Республикой и Украинской Народной Республикой—дипломатических представителей, торгово-экономических представителей, а также функционирование в Баку в начале прошлого века учреждения, которое имело функции представительства украинской общины Азербайджана.

Член Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук отметила большой интерес украинских студентов и преподавателей к конференциям и лекциям, посвящённым Азербайджану и важность подобных мероприятий во время карантина для развития украино-азербайджанского сотрудничества.

Дальше с докладом выступил заведующий отделом истории Азербайджана советского периода Института истории имени А.А.Бакиханова НАН Азербайджана Ильгар Нифталиев. Он акцентировал на важности Азербайджанской Демократической Республики в истории азербайджанского народа а также влиянии АДР на становление государственности других стран.

На лекции присутствовали преподаватели, студенты, аспиранты и другие.