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    В Киеве состоится встреча в формате ГУАМ

    В рамках первой панели мероприятия участники рассмотрят перспективы свободной торговой зоны ГУАМ© Courtesy İmage

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ 27 марта в Киеве состоится встреча в формате ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).

    Как передает Report, об этом сoобщает пресс-служба украинского Кабмина.

    По данным, после утреннего заседания, в полдень, участники переговоров посетят бизнес-форум.

    В рамках первой панели мероприятия участники рассмотрят перспективы свободной торговой зоны ГУАМ, а во 2-ой — пойдет речь о транспортном коридоре ГУАМ.

    От грузинской стороны будет присутствовать премьер-министр Георгий Квирикашвили, молдавской - Павел Филип, а вместо азербайджанского премьера в Киев прилетит его заместитель Исмет Дурсун оглы Абасов.

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