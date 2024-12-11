О нас

В Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева

В Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
Внешняя политика
11 декабря 2024 г. 14:20
В Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева

В столице Украины Киеве состоялась памятная церемония по случаю 21-й годовщины со дня смерти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в церемонии, прошедшей перед памятником великому лидеру в парке имени Гейдара Алиева, приняли участие посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, коллектив посольства, представители Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), компании SOCAR Energy Ukraine, дипломаты посольства Турции в Украине.

На памятном мероприятии, продолжившемся в зале Гейдара Алиева в посольстве, посол Сеймур Мардалиев рассказал о неоценимых заслугах общенационального лидера в создании и развитии независимого азербайджанского государства.

"Гейдар Алиев оставил нам сильный Азербайджан, который продолжает укрепляться и повышать свой авторитет на международной арене благодаря успешной, продуманной политике его достойного преемника президента Ильхама Алиева. Именно под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева армия Азербайджана освободила наши территории от оккупации", - подчеркнул Сеймур Марделиев.

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев и генеральный директор компании SOCAR Energy Ukraine Эльчин Мамедов рассказали о заслугах великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, а также о его роли в формировании традиций государственности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə Heydər Əliyevin vəfatının 21-ci ildönümü münasibətilə anım mərasimi keçirilib

Самое читаемое

Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi