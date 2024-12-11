В Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева

В столице Украины Киеве состоялась памятная церемония по случаю 21-й годовщины со дня смерти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в церемонии, прошедшей перед памятником великому лидеру в парке имени Гейдара Алиева, приняли участие посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, коллектив посольства, представители Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), компании SOCAR Energy Ukraine, дипломаты посольства Турции в Украине.

На памятном мероприятии, продолжившемся в зале Гейдара Алиева в посольстве, посол Сеймур Мардалиев рассказал о неоценимых заслугах общенационального лидера в создании и развитии независимого азербайджанского государства.

"Гейдар Алиев оставил нам сильный Азербайджан, который продолжает укрепляться и повышать свой авторитет на международной арене благодаря успешной, продуманной политике его достойного преемника президента Ильхама Алиева. Именно под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева армия Азербайджана освободила наши территории от оккупации", - подчеркнул Сеймур Марделиев.

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев и генеральный директор компании SOCAR Energy Ukraine Эльчин Мамедов рассказали о заслугах великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, а также о его роли в формировании традиций государственности.