В Киеве прошел прием в честь Дня независимости Азербайджана

13:32

Посольство Азербайджана в Украине организовало в Киеве прием по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

Как передает восточноевропейское бюро Report, на мероприятии присутствовали официальные лица Украины, политические и общественные деятели, а также представители азербайджанской диаспоры.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев напомнил, что 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика — первое парламентское государство мусульманского Востока. Он отметил, что современный Азербайджан реализует ее идеалы под руководством президента Ильхама Алиева.

Зампред Верховной Рады Украины Олена Кондратюк поздравила Азербайджан от имени украинского парламента. Она подчеркнула стратегическое партнерство между странами и поблагодарила Азербайджан за гуманитарную и энергетическую поддержку ее страны.

Замглавы МИД Украины Олександр Мищенко также поздравил Азербайджан. Он отметил, что общая сумма гуманитарной помощи, которую Азербайджан оказал Украине с 2022 года, превысила $41 млн.

В рамках приема был показан видеоролик о природе и культуре Азербайджана, а также представлена продукция, производимая в республике.