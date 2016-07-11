Министры экономики стран Восточного партнерства соберутся в столице Украины

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Неформальное заседание министров экономики стран Восточного партнерства состоится 12 июля в Киеве, сообщает Report со ссылкой на сайт минэкономики Украины.

"12 июля под председательством первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива состоится седьмое заседание неформального министерского диалога Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

В ходе заседания стороны обсудят шаги стран Восточного партнерства, направленные на раскрытие потенциала малого и среднего бизнеса, а также возможности углубления сотрудничества с ЕС.

В нем примут участие еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и малых и средних предприятий Эльжбета Беньковска, а также руководители министерств экономики стран Восточного партнерства.

Восточное партнерство - программа Европейского союза, направленная на сближение ЕС с Азербайджаном, Украиной, Арменией, Молдовой, Грузией и Беларусью.