Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Киеве планируется проведение IV Всеукраинского форума азербайджанцев.

Как сообщили Report из Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ), на форуме, где примут участие азербайджанцы со всех регионов Украины, ожидается участие представителей государства и правительства Украины, депутатов, политиков и пр.

Как заявил председатель ОДАУ Хикмет Джавадов, тема форума охватит новый период в отношениях Азербайджана и Украины: "Форум организован с целью исполнения рекомендаций, выдвинутых президентом Ильхамом Алиевым на V съезде азербайджанцев мира".

По его словам, на форуме, проведение которого запланировано до конца этого года, обсудят вопросы бизнеса, проблемы азербайджанцев Украины, принятия новых программ для еще большей активности проживающих в этой стране азербайджанцев в общественно-политической жизни государства: "Цель заключается в привлечении проживающих в Украине азербайджанцев к развитию отношений между двумя странами и выдвижении рекомендаций диаспоры в данном вопросе. Мы призываем действующие в Украине диаспорские организации и национально-культурные объединения к активности в организации форума".