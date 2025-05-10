В Киеве отметили 102-ую годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В столице Украины Киеве отметили 102-ую годовщину со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, сотрудники посольства Азербайджана в Украине, генерального секретариата Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), представительства SOCAR в Украине и активисты диаспоры посетили памятник великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Киеве, почтили память общенационального лидера.
В рамках мероприятия состоялась церемония по посадке деревьев, которой предшествовало открытие памятной доски, посвященной дружбе между Азербайджаном и Украиной.
На мероприятии выступил посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, который отметил, что великий лидер Гейдар Алиев является архитектором современного Азербайджана и основоположником дружественных азербайджано-украинских отношений.
Отметим, что несколько месяцев назад на Аллее азербайджано-украинской дружбы в Киеве также состоялась очередная акция по посадке деревьев.