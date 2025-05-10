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В Киеве отметили 102-ую годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В Киеве отметили 102-ую годовщину со дня рождения Гейдара Алиева 16:42 102-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева отмечена также в столице Украины Киеве.
Внешняя политика
10 мая 2025 г. 17:07
В Киеве отметили 102-ую годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В столице Украины Киеве отметили 102-ую годовщину со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, сотрудники посольства Азербайджана в Украине, генерального секретариата Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), представительства SOCAR в Украине и активисты диаспоры посетили памятник великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Киеве, почтили память общенационального лидера.

В рамках мероприятия состоялась церемония по посадке деревьев, которой предшествовало открытие памятной доски, посвященной дружбе между Азербайджаном и Украиной.

На мероприятии выступил посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, который отметил, что великий лидер Гейдар Алиев является архитектором современного Азербайджана и основоположником дружественных азербайджано-украинских отношений.

Отметим, что несколько месяцев назад на Аллее азербайджано-украинской дружбы в Киеве также состоялась очередная акция по посадке деревьев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə Heydər Əliyevin 102-ci ildönümü qeyd olunub

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