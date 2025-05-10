В Киеве отметили 102-ую годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

16:42 102-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева отмечена также в столице Украины Киеве.

В столице Украины Киеве отметили 102-ую годовщину со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, сотрудники посольства Азербайджана в Украине, генерального секретариата Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), представительства SOCAR в Украине и активисты диаспоры посетили памятник великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Киеве, почтили память общенационального лидера.

В рамках мероприятия состоялась церемония по посадке деревьев, которой предшествовало открытие памятной доски, посвященной дружбе между Азербайджаном и Украиной.

На мероприятии выступил посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, который отметил, что великий лидер Гейдар Алиев является архитектором современного Азербайджана и основоположником дружественных азербайджано-украинских отношений.

Отметим, что несколько месяцев назад на Аллее азербайджано-украинской дружбы в Киеве также состоялась очередная акция по посадке деревьев.