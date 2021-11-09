В Киеве организована выставка по случаю Дня Победы Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Украине в Киеве прошло мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

В посольстве Азербайджана в Украине в Киеве прошло мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, участники мероприятия сначала возложили венки перед памятником в парке имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Затем в посольстве была представлена выставка, посвященная 44-дневной Отечественной войне. Среди экспонируемых работ - картина "На пике Победы" азербайджанского художника Аскера Джавадова, проживающего в Украине.

В мероприятии приняли участие руководители аккредитованного в Украине дипкорпуса, депутаты Верховной Рады, представители Генерального секретариата ГУАМ, руководители украинских вузов, политологи и местные СМИ.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана, участники посмотрели документальный фильм, посвященный 44-дневной войне.

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова рассказала о храбрости азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева. Посол отметила, что победоносная армия Азербайджана за 44 дня уничтожила армянский миф, заложила основу нового этапа в истории мировых войн, продемонстрировала миру мужество сильного Азербайджана:

"Азербайджанцы, проживающие за пределами Азербайджана, включая наш дипломатический корпус в Украине и диаспору, все идеологически боролись как единое целое, делали все возможное на информационной арене за рубежом. Я, например, отмечу Хикмета Джавадова, председателя Объединенной диаспоры украинских азербайджанцев, и других представителей диаспоры. Во время 44-дневной Отечественной войны братская Турция всегда стояла на стороне Азербайджана и поддерживала его. Украинское государство также поддерживало справедливую борьбу Азербайджана". Посол сказала, что сегодня Азербайджан выступает инициатором установления мира на Южном Кавказе.

Посол Турции в Украине Ягмур Ахмед Гульдера заявил, что Турция и Азербайджан были вместе и в ходе 44-дневной войны: "Азербайджан положил конец 30-летней оккупации. Международные организации не выполнили резолюции ООН. 44-дневная Отечественная война была справедливой войной Азербайджана. Шушинская декларация является ярким примером вечного братства Азербайджана и Турции. Армения должна положительно откликнуться на призыв Азербайджана к миру и созиданию на Южном Кавказе".

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев, руководитель рабочей группы Верховной Рады Валерий Колюх рассказали об историческом значении 44-дневной войны и поздравили азербайджанский народ и президента.

Мероприятие продолжилось музыкальными выступлениями председателя Культурного центра Муслима Магомаева, народного артиста Украины Гурбана Аббасова и Натальи Кудряшовой.