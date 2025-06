В Кельце организована фотовыставка о польском наследии в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом написала посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова в соцсети Х.

Дипломат отметила, что Кельце известен не только торговыми выставками, но и наследием писателя Стефана Жеромского.

"Он является автором произведения "Ранняя весна" (Przedwiośnie), в котором описывается Баку в начале XX века. Также было очень приятно встретиться с учениками школы имени Стефана Жеромского", - говорится в публикации.