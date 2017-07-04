В Кельне организовали выездной консульский прием для граждан Азербайджана

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Германии организовало в Кельне выездной консульский прием для граждан Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в посольстве, на приеме сотрудники посольства дали нашим гражданам консультации в области консульства и права, ответили на интересующие их вопросы, произвели прием документов и проинформировали об оказываемых консульским отделом посольства услугах.

В тот же день прошла встреча с руководителями и активистами действующих в федеральной провинции Северный Рейн-Вестфалия азербайджанских диаспорских организаций.

На встрече коснулись деятельности азербайджанских диаспорских организаций в Германии, предстоящих работ, прозвучали предложения, связанные с усовершенствованием деятельности, а также затронули вопросы сотрудничества посольства с диаспорой.