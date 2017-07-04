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    В Кельне организовали выездной консульский прием для граждан Азербайджана

    На встрече с членами азербайджанской общины затронули вопросы сотрудничества посольства с диаспорой

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Германии организовало в Кельне выездной консульский прием для граждан Азербайджанской Республики.

    Как сообщили Report в посольстве, на приеме сотрудники посольства дали нашим гражданам консультации в области консульства и права, ответили на интересующие их вопросы, произвели прием документов и проинформировали об оказываемых консульским отделом посольства услугах.

    В тот же день прошла встреча с руководителями и активистами действующих в федеральной провинции Северный Рейн-Вестфалия азербайджанских диаспорских организаций.

    На встрече коснулись деятельности азербайджанских диаспорских организаций в Германии, предстоящих работ, прозвучали предложения, связанные с усовершенствованием деятельности, а также затронули вопросы сотрудничества посольства с диаспорой. 

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